Grand Slam of Darts Pietreczko mit Abgang als „beleidigte Leberwurst“

Ricardo Pietreczko hatte an diesem Abend in Wolverhampton sichtlich keine Lust auf Darts. Mit einem genervten Blick donnerte „Pikachu“ seine Pfeile in das Board, immer wieder schüttelte der Shootingstar verärgert den Kopf. Dass er das Duell gegen den Engländer Nathan Aspinall sogar gewann - nur Nebensache. Nach dem entscheidenden Matchdart ging es für Pietreczko schnurstracks runter von der Bühne, kein Jubel, keine Party.