Sensation bei German Darts Masters : Schindler besiegt van Gerwen

Köln Der deutsche Darts-Profi Martin Schindler hat für eine sportliche Sensation gesorgt und den Weltranglistenersten Michael van Gerwen besiegt. Im Achtelfinale des German Darts Masters setzte er sich mit 6:5 durch.

Schindler verbeugte sich vor dem Publikum und hatte nach seinem größten Sieg in diesem Jahr Tränen in den Augen. „Ich bin immer noch voll am Zittern, es ist unglaublich“, sagte Schindler bei ProSieben MAXX.