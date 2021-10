Fingerzeig in Richtung WM : Rob Cross schlägt Michael van Gerwen bei Darts-EM im Finale

Fingerzeig in Richtung WM

Salzburg Völlig überraschend meldet sich Rob Cross mit einem großen Titel in der Darts-Welt zurück. Im Finale besiegt er Dauerrivale van Gerwen, der dem Publikum in Salzburg ein hochwertigeres Finale gewünscht hätte.

Schwungvoll wuchtete Rob Cross den Siegerpokal in die Höhe, für den überraschenden Triumph bei der Europameisterschaft erhält der Engländer zudem rund 140.000 Euro Preisgeld. „Das war atemberaubend. Es ist schön, endlich wieder zu gewinnen“, sagte „Voltage“ Cross nach dem 11:8-Finalsieg gegen den Niederländer Michael van Gerwen. Er habe im Endspiel nicht großartig gespielt, aber: „Ich habe den Job erledigt.“ Cross, Weltmeister von 2018, hatte das bedeutende Event bereits 2019 in Göttingen für sich entschieden und war danach in ein Leistungstief geraten.