Darts-WM 2024 Schindler scheitert dramatisch - Clemens nach schwachem Spiel ebenfalls

Deutschland droht nach den Festtagen vor Weihnachten nun die große Ernüchterung, zwei Chancen verbleiben am Donnerstag. Florian Hempel und WM-Debütant Ricardo Pietreczko kämpfen um das Weiterkommen - und die Aufgaben haben es in sich. Der Wahl-Kölner Hempel trifft am Nachmittag (13.40 Uhr) auf den hoch gehandelten Stephen Bunting, am Abend (ca. 21.15 Uhr) bekommt es „Pikachu“ mit Top-Favorit Luke Humphries zu tun.