Nach Halbfinale bei der Darts-WM Warum Gabriel Clemens Premier League spielen könnte

Am 2. Februar startet die Premier League Darts in die Spielzeit 2023. Sie zählt zu den wichtigsten Turnieren im Kalender für die Topstars der Szene, ist das am zweithöchsten dotierte Turnier - auch wenn das dort ausgeschüttete Preisgeld nicht für die Weltrangliste zählt. Das liegt daran, dass es sich dabei um ein Einladungsturnier handelt, zu dem man sich nicht auf klassischem Wege qualifizieren kann. Über 16 Spieltage, die traditionell donnerstags ausgetragen werden, misst sich die Elite in den großen Hallen Großbritanniens, aber auch in Dublin, Rotterdam und Berlin. Und möglicherweise wird in diesem Jahr erstmals ein Deutscher mit dabei sein.