Darts-WM : Warum das Fehlen der Fans den Favoriten in die Karten spielt

Peter Wright als Grinch. Foto: dpa/Kieran Cleeves

London Bei der Darts-Weltmeisterschaft gab es bislang wenige Überraschungen. Auch, weil die Underdogs nicht zu Höchstleistungen gepusht werden.

Darts-WM 2021. Der erste Abend des Turniers ging seinem Höhepunkt entgegen. Drei Erstrundenspiele waren bereits absolviert. Das letzte Spiel des Abends gebührte dem Weltmeister. Schon nach den Interviews vorab war klar, dass sich der Schotte Peter Wright etwas ganz besonderes hat einfallen lassen für diesen Auftritt. Sogar für seine Verhältnisse. Und das will was heißen, schließlich läuft Wright stets mit gefärbtem Iro, aufgemaltem Schlangenkopf auf der linken Seite seines Schädels und bunten Hosen und Shirts auf. In den vergangenen Jahren hatte er in seinen Matches vor den Feiertagen immer ein weihnachtliches Outfit getragen. In diesem Jahr überraschte er gar mit einem ganzen Kostüm. Mit grüner Maske und einem grünen haarigen Oberteil enterte er als Grinch verkleidet die Bühne, als wollte er stellvertretend für die 1000 Fans, die an diesem ersten Turnierabend vor Ort sein durften, eine Show bieten. Denn die typische Kostümierung war den Fans untersagt, und an diesem Abend stand auch bereits fest, dass die kommenden Tage gänzlich ohne Publikum stattfinden sollten. Diese Regelung galt zunächst bis Weihnachten, doch die Entwicklungen in England im Bezug auf das Coronavirus machen es quasi unmöglich, dass bei dieser WM noch mal vor Publikum gespielt wird.

Über Nacht wurden die Tische im Innenraum des Alexandra Palace entfernt, ein langer, breiter Gang zur Bühne errichtet, so dass ein ebenerdiger Walk-on eingeführt wurde. Ein bisschen WM-Feeling, das dadurch aufkommt. Doch es ist natürlich nicht vergleichbar mit einer ausverkauften Halle. Das hätten die Spieler selbstverständlich gerne erlebt – besonders den beiden Frauen im Starterfeld Lisa Ashton und Deta Hedman hätte das Publikum einen tollen Empfang bereitet. Denn der „Ally Pally“ hat ein Herz für Underdogs. Im vergangenen Jahr verzauberte Fallon Sherrock die Darts-Gemeinde, als sie als erste Frau ein WM-Spiel gegen einen Mann gewinnen konnte und sowohl Ted Evetts als auch Mensur Suljovic schlug. Ein Erfolgserlebnis, das für Ashton auch im Bereich des Möglichen war. Bei ihrem Debüt vor zwei Jahren reichte es bei der 1:3-Niederlage gegen Jan Dekker zu einem Satzgewinn, in diesem Jahr war sie drauf und dran, das enge Duell gegen Adam Hunt zu gewinnen. Eine ausverkaufte Halle hätte dem jungen Hunt in den entscheidenden Momenten das Händchen zittern lassen. Am Ende gewann er knapp mit 3:2.

Auf der Bühne blieben in den ersten Turniertagen die großen Überraschungen bislang aus, in den meisten Duellen setzten sich die favorisierten Spieler durch. Einige Außenseiter erspielten sich zwar eine Führung, doch oftmals drehten die abgezockteren Spieler das noch in einen Sieg. Als bislang größte Überraschungen sind das Aus von Damon Heta, dem aufgrund eines starken Jahres von manchen Experten gar eine Außenseiterrolle in Richtung vordere Platzierungen zugeschrieben wurde, und von Jeffrey de Zwaan zu nennen. Sie schieden allerdings beide nicht aus, weil sie eine wirklich schlechte Partie boten, sondern weil sowohl Danny Baggish beim 3:2 gegen Heta als auch Ryan Searle beim 3:0 gegen de Zwaan eine absolut überzeugende Leistung an den Tag legten.

Trotzdem, ohne die Fans wird sich auf Dauer wohl die Qualität durchsetzen. Denn dass die Stars der Szene auch ohne Fans im Rücken Höchstleistungen ans Bord bringen können, haben sie in den letzten großen Turnieren vor der Weltmeisterschaft bewiesen, als das gezeigte Niveau durchaus zu überzeugen wusste.

In den verbleibenden WM-Tagen werden jedoch auch andere Komponenten als die spielerische einen Einfluss darauf haben, wer letztlich das Turnier für sich entscheiden wird. Die Spieler, die auch nach Weihnachten noch mit dabei sind, reisen über die Feiertage normalerweise nach Hause zur Familie, um dort nochmal Kraft zu tanken und sich auf die kommenden Aufgaben zu fokussieren. Das wird in diesem Jahr wegfallen, da viele Länder wegen des mutierten Virus in Großbritannien ihre Reisebestimmungen geändert haben. Auch der Weltverband hat die Spieler daher dazu aufgefordert, in London in der sogenannten Bubble zu bleiben, um den weiteren Verlauf des Turniers nicht zu gefährden. Einen positiven Corona-Fall gab es am Wochenende nämlich zu vermelden. Der Niederländer Martijn Kleermaker wurde positiv getestet. Da Nachrückkandidat Josh Payne in den letzten Tagen Kontakt zu einer infizierten Person hatte, konnte das Feld so kurzfristig nicht mehr aufgestockt werden. Nutznießer ist der Südafrikaner Cameron Carolissen, er erhält ein Freilos und steigt in Runde zwei gegen Danny Noppert ein.