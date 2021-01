Darts-WM : Ex-Champions Anderson und Bunting erreichen Halbfinale

London Bei der Darts-WM in London haben Stephen Bunting und Gary Anderson das Halbfinale erreicht. Bunting schlug den Polen Krzysztof Ratajski, Anderson setzte sich deutlich gegen Dirk van Duijvenbode durch.

Der Engländer Stephen Bunting und Ex-Weltmeister Gary Anderson aus Schottland haben das Halbfinale bei der Darts-WM in London erreicht. Bunting schlug an Neujahr den Polen Krzysztof Ratajski mit 5:3. Ratajski hatte zuvor im WM-Achtelfinale den letzen Deutschen Gabriel Clemens mit 4:3 besiegt. Anderson siegte mit 5:1 gegen Dirk van Duijvenbode, der neben Darts auch mit der Arbeit bei einer Auberginen-Farm Geld verdient. Die Halbfinals finden am Samstag (19.00 Uhr/Sport1 und Dazn) statt.