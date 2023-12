Vier Darts-Profis weiter Deutsches Quartett schreibt im Ally Pally WM-Geschichte

Der abgezockte Ricardo Pietreczko zeigte den deutschen Fans die Faust und umarmte innig den legendären Darts-Schiedsrichter Russ Bray. Nach dem knappen 3:2 gegen den Engländer Callan Rydz fiel von Pietreczko, Spitzname Pikachu, bei der WM eine große Last ab. „Ein leichtes Spiel war das definitiv nicht. Ich wusste, jetzt muss ich nochmal Gas geben“, beschrieb der 29 Jahre alte Nürnberger am Samstag in London das enge Duell.