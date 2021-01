Darts-WM : Van Gerwen kassiert Abreibung im Viertelfinale - 0:5 gegen Chisnall

Michael van Gerwen ist im Viertelfinale bei der Darts-WM chancenlos ausgeschieden. Gegen den Engländer Dave Chisnall verlor der Niederländer mit 0:5. Nach der Zu-Null-Schlappe droht ihm die Ablösung als Nummer eins.

Mit bedröppelter Miene verließ Michael van Gerwen die größte Darts-Bühne der Welt. Statt wie erhofft einen großen Schritt in Richtung des so sehr ersehnten vierten WM-Titels zu machen, kassierte er beim 0:5 gegen den Engländer Dave Chisnall die schlimmste Schlappe seiner WM-Laufbahn. „Ich bin komplett am Boden zerstört. Ich bin heute Abend nie in Gang gekommen und habe mich selbst enttäuscht“, schrieb „Mighty Mike“ in der Nacht zum Samstag auf Twitter.