Max Hopps Weg geebnet : Mitfavorit White bei Darts-WM überraschend raus

London Gute Nachrichten für den besten deutschen Darts-Profi Max Hopp: Mitfavorit und Hopps potenzieller Drittrundengegner, Ian White, ist bereits ausgeschieden.

Der Engländer Ian White ist als nächster Mitfavorit bei der Darts-WM in London ausgeschieden und hat mit seiner überraschenden Niederlage auch den Weg für den besten deutschen Profi Max Hopp geebnet. Der 49-Jährige, der an Position neun gesetzt war, verlor am Sonntagnachmittag sein Zweitrundenmatch gegen den Litauer Darius Labanauskas mit 1:3. Außenseiter Labanauskas wäre damit ein möglicher Drittrundengegner von Max Hopp und Gabriel Clemens, die erst in der kommenden Woche ins Turnier eingreifen und schon in Runde zwei gegeneinander spielen würden.