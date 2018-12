Darts-WM: Europameister Wade nach Rückstand noch im WM-Achtelfinale

London Darts-Europameister James Wade hat nach einer gelungenen Aufholjagd noch das Achtelfinale der Weltmeisterschaft erreicht. Wade siegte am Sonntag in London 4:3 gegen seinen englischen Landsmann Keegan Brown.

Dabei drehte er nervenstark einen 1:3-Rückstand um. Mitfavoriten wie Peter Wright, Raymond van Barneveld, Simon Whitlock und Daryl Gurney sind dagegen schon gescheitert. Der letzte deutsche Starter Max Hopp verlor am Samstag in der dritten Runde 1:4 gegen den Weltranglistenersten und Ex-Weltmeister Michael van Gerwen aus den Niederlanden. Titelverteidiger Rob Cross aus England musste am Sonntagabend zu seinem Drittrundenspiel antreten.