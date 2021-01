Darts-WM : Price trifft im Finale auf Anderson

London Die Finalisten der Darts-WM in London stehen fest: Gerwyn Price trifft auf Gary Anderson. Price besiegte im Halbfinale Stephen Bunting, Anderson setzte sich gegen Dave Chisnall durch.

Der Waliser Gerwyn Price und Schottlands Ex-Champion Gary Anderson haben das Finale bei der Darts-WM in London erreicht. Im Halbfinale am Samstagabend besiegte zunächst der frühere Rugby-Profi Price den Engländer Stephen Bunting mit 6:4 und wahrte damit seine Chance, nach der WM erstmals die Nummer eins der Welt zu werden. Im Anschluss setzte sich dann Anderson klar mit 6:3 gegen Englands Dave Chisnall durch. „Chizzy“ hatte am Vorabend noch den Weltranglistenersten Michael van Gerwen aus den Niederlanden mit 5:0 besiegt. Seinen Top-Platz könnte „Mighty Mike“ nun verlieren, falls Price das Finale am Sonntagabend (20.30 Uhr/Sport1 und Dazn) für sich entscheidet.