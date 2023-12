Zurück auf den Berg Gabriel Clemens und die Fallhöhe im Ally Pally

An den Ort seines denkwürdigen Erfolgs kehrte Gabriel Clemens schon vor seinem eigenen WM-Auftakt zurück. Der beste deutsche Darts-Profi fuhr nach der Ankunft in England am Dienstag auf den Berg im Norden Londons und schnappte erstmals wieder die teilweise stickige Luft im legendären Alexandra Palace auf. In die Meute mischte sich der German Giant nicht, er hielt sich am Tag des deutschen Doppelpacks mit Spielen von Dragutin Horvat und Shootingstar Ricardo Pietreczko im Players-Bereich auf.