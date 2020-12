Nach Sieg über Weltmeister Wright : Gabriel Clemens als erster Deutscher im Darts-WM-Achtelfinale

Gabriel Clemens aus Deutschland in Aktion. Foto: dpa/John Walton

London Gabriel Clemens hat bei der Darts-WM überraschend Weltmeister Peter Wright besiegt und damit für eine deutsche Premiere gesorgt. Der Saarländer steht damit als erster Deutscher in der WM-Geschichte im Achtelfinale.

Für den „German Giant“, wie der 37 Jahre alte Saarländer genannt wird, ist es der größte Erfolg in seiner bisherigen Laufbahn. Er spielte zudem den bisher höchsten Average eines deutschen Spielers bei einer WM.

Nach dem größten Coup seiner Karriere war Clemens völlig am Ende. Auf der größten Darts-Bühne der Welt in London kämpfte der deutsche Weltmeister-Besieger mit den Tränen, im Presseraum saß er komplett überwältigt. „Im Moment fühle ich mich gerade ziemlich leer. Leer - ich weiß nicht, ob das positiv ist. Mir fehlen so ein bisschen die Worte. Ich bin natürlich total glücklich“, sagte „The German Giant“, nachdem er bei der WM auf dramatische Art und Weise mit 4:3 über Titelverteidiger Peter Wright gesiegt hatte.