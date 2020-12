Darts-WM : Max Hopp erreicht mühelos die zweite Runde

London Keine Probleme hatte Max Hopp in der ersten Runde der Darts-WM: Der 24 Jahre alte Hesse besiegte den australischen Außenseiter Gordon Mathers klar mit 3:0. Am Samstag geht es für ihn weiter.

Der deutsche Darts-Profi Max Hopp hat seine Auftakthürde bei der WM in London gemeistert und erwartungsgemäß die zweite Runde erreicht. Am Mittwochabend bezwang der 24 Jahre alte Hesse den australischen Außenseiter Gordon Mathers klar mit 3:0. Hopp trifft nun in Runde zwei am Samstag auf den Engländer Mervyn King. Für den deutschen Hoffnungsträger geht es im Alexandra Palace darum, ein bisher durchschnittliches Jahr mit einem Erfolg bei der WM zu beenden.