Kopfhörer-Kuriosum und WM-Aussagen Der skurrile Auftritt von Price gibt weitere Rätsel auf

Am Morgen nach seiner denkwürdigen Kopfhörer-Aktion hat der abgelöste Weltranglistenerste Gerwyn Price sein Instagram-Profil geleert - und damit weitere Spekulationen um seine Zukunft genährt. Der Darts-Weltmeister von 2021 hatte am Sonntagabend im WM-Viertelfinale überraschend deutlich mit 1:5 gegen den Deutschen Gabriel Clemens verloren und danach einen kryptischen Post in den sozialen Netzwerken hinterlassen. „Ich bin nicht sicher, ob ich jemals wieder bei einer WM spiele“, schrieb der Waliser nur wenige Minuten nach dem Match. Am nächsten Morgen war auch diese Story auf Instagram gelöscht, genauso das Profilbild.