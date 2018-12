Nächste Überraschung bei Darts-WM: Ex-Weltmeister van Barneveld scheitert früh

London Der nächste Star ist schon in der zweiten Runde der Darts-WM in London ausgeschieden: der Niederländer Raymond van Barneveld. Die Frauen bleiben bei der WM vorerst ohne Sieg.

Nächste Überraschung bei der Darts-WM in London: Der fünfmalige Weltmeister Raymond van Barneveld ist bereits in der zweiten Runde ausgeschieden. Der 51 Jahre alte Niederländer, der im Vorfeld der WM sein Karriereende für Ende 2019 angekündigt hatte, musste sich am späten Montagabend (Ortszeit) dem Litauer Darius Labanauskas mit 2:3 geschlagen geben.

Auch die Russin Anastassija Dobromyslowa hat bei der Darts-WM in London ihr Auftaktmatch verloren und damit den ersten Sieg einer Frau in der Turniergeschichte verpasst. Die 34-Jährige unterlag am Montagabend ihr Erstrundenmatch mit 0:3 dem Engländer Ryan Joyce, der in der nächsten Runde gegen Australiens Topspieler Simon Whitlock antreten darf.