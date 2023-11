Darts WM 2024 Wer wird der vierte Deutsche in London?

Vier deutsche Spieler sind bei der anstehenden Weltmeisterschaft der Professional Darts Corporation (PDC) im Alexandra Palace auf jeden Fall dabei. Martin Schindler und Gabriel Clemens stehen sicher in den Top 32 der Welt und haben ihren Platz in der zweiten Runde bereits in der Tasche – ebenso wie garantierte 15.000 Pfund. Sein Debüt wird Ricardo Pietreczko feiern, der auf der Pro Tour das meiste Preisgeld der Spieler eingefahren hat, die nicht unter den Top 32 der Weltrangliste zu finden sind.