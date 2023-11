Teilnehmer, Spielplan, TV-Übertragung Das müssen Sie zur Darts-WM 2024 wissen

Die Zeiten, in denen ein Spieler die Tour dominiert hat, sind vorbei. Früher war es Phil Taylor, eine Zeit lang auch Michael van Gerwen. Die vier Spieler, die oben in der Rangliste stehen, haben allesamt ihre Möglichkeiten. Titelverteidiger Michael Smith zählt ebenso zu den Favoriten wie die Titelträger der Vorjahre Gerwyn Price (2021) und Michael van Gerwen (2019). Peter Wright, der 2022 zum zweiten Mal triumphierte, spielte über weite Strecken eine schlechte Saison, kommt nun aber immer besser in Form und gewann jüngst die European Darts Championship. Auch Luke Humphries, der in der vergangenen Saison und auch in diesem Jahr mitunter fantastische Darts spielt, muss man auf der Rechnung haben.