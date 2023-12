Fünf Teilnehmer im Check So stehen die Chancen der Deutschen bei der Darts-WM

Neben den vielen positiven Momenten sorgte Pietreczko aber auch für Situationen und Aktionen, die aus seiner Sicht ganz und gar nicht gut liefen – nämlich dann, wenn das Publikum in der Halle merklich gegen ihn war und ihn bei jeder Aufnahme ausbuhen und durch laute Rufe versuchte, ihn aus der Konzentration zu bringen. Und es scheint, als könne er damit nicht gut umgehen. Sowohl beim European-Tour-Turnier in Ungarn, wo er knapp die Teilnahme am World Grand Prix verspielte, als auch beim Grand Slam of Darts gegen die junge Engländerin Beau Greaves legte er sich bei den Pfiffen mit dem Publikum an, gestikulierte in die Menge und stachelte die Zuschauer so natürlich erst recht an. Dadurch schaffte er es nicht, sein Spiel ans Board zu bekommen.