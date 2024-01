Darts-WM 2024 Shootingstar Littler setzt Siegeszug fort

„Ich habe das Halbfinale erreicht, das ist etwas Besonderes“, sagte Littler bei Sport1. Zuvor knüpfte er an seine furiosen Auftritte im Alexandra Palace auch am Montag nahtlos an. Nach einem mäßigen Start gewann er sieben Legs in Folge und damit auch die ersten beiden Sätze - die Fans waren begeistert.