Darts-WM 2024 Pietreczko scheidet unglücklich gegen den Topfavoriten aus

Pietreczko sah zeitweise aus wie der sichere Sieger. Die deutschen Fans sangen „Oh, wie ist das schön“ und „Heimspiel in England, wir haben ein Heimspiel in England“. Humphries hing über mehrere Sätze durch, steigerte sich aber pünktlich ab dem fünften Satz wieder und setzte sich am Ende dank seiner Nervenstärke durch. Das Spiel erinnerte an das Duell zwischen Michael Smith und Schindler im Vorjahr. Smith drehte damals ebenfalls ein 1:3 - und wurde ein paar Tage später Weltmeister.