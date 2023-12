Darts-WM 2024 Ex-Champion Peter Wright nach erstem Spiel raus

Darts-Spielerin Fallon Sherrock ist bei der Weltmeisterschaft in London ausgeschieden und bekommt damit kein Duell mit dem deutschen Vertreter Martin Schindler. Die „Queen of the Palace“, wie Sherrock genannt wird, verlor am Sonntagabend ihr Erstrundenmatch gegen den Niederländer Jermaine Wattimena mit 1:3. Wattimena trifft nun in Runde zwei am 22. Dezember auf Schindler. Sherrock hielt zwar gut mit, ließ aber in entscheidenden Momenten - vor allem im vierten Satz – zu viele Chancen liegen.