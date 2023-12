Darts-WM 2024 Peter Wright – ein Ex-Champion am Scheideweg

Trotz all der Widrigkeiten hat Peter Wright immer wieder betont, dass er stärker zurückkommen und es den Kritikern zeigen will. Er glaubt an sich und sein Spiel. Zum Ende des Jahres, als es in die heiße Phase der WM-Vorbereitung ging, ließ Wright auch zumindest phasenweise wieder etwas aufhorchen. Quasi aus dem Nichts war der Schotte bei den European Darts Championships in Dortmund zur Stelle und sicherte sich den Titel. Beim Grand Slam allerdings schied er enttäuschend in der Gruppenphase aus.