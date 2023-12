Darts-WM 2024 Mitfavorit Cross steht im Achtelfinale

Als erster deutscher Spieler geht Florian Hempel bei der Darts-WM in London an den Start. Der Kölner trifft am Sonntagabend (20 Uhr/Sport1 und Dazn) auf den Iren Dylan Slevin und will nach einem durchwachsenen Jahr zumindest den Jahreshöhepunkt erfolgreich bestreiten. Gewinnt Hempel sein Erstrundenmatch, bekommt er es in der zweiten Runde mit Dimitri van den Bergh zu tun. Dieses Duell fände am Freitagabend statt. Hempel hat den Weltklassespieler aus Belgien bereits vor zwei Jahren bei der WM besiegt. Am Dienstag starten dann Ricardo Pietreczko und Dragutin Horvat in die WM.