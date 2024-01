Begeisterndes Finale Humphries stoppt Darts-Sensation Littler und ist Weltmeister

Am Vortag hatte die neue Nummer eins der Welt seinen Gegner Scott Williams mit dem achthöchsten Punkteschnitt der WM-Geschichte überrollt, und auch im Finale schraubte Humphries den Drei-Dart-Average früh in die Höhe. Doch Littler legte seine Nervosität ab. Der Youngster glich mit zwei High-Finishes aus - und ging in einem Duell auf Augenhöhe mit 3:2 Sätzen erstmals in Front.