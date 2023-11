Last-Minute-Ticket für Hempel Deutscher Teilnehmerrekord bei der Darts-WM 2024

In der Geschichte des sogenannten Last-Chance-Qualifiers hatte es bis zu diesem Jahr kein Deutscher geschafft, sich über diese letzte Gelegenheit für die WM zu qualifizieren. Drei verbliebene Tourkarten-Inhaber ohne WM-Ticket sind an den Start gegangen. Florian Hempel, der in den vergangenen beiden Jahren schon mit dabei war und um seine Tourcard kämpft, sowie die beiden Neulinge Pascal Rupprecht und Daniel Klose. Für sie ist es das erste Jahr auf der Tour, daher hatten sie auch die Möglichkeit, vor Kurzem an der Super League teilzunehmen und sich so das Ticket für die WM zu sichern. Am Ende setzte sich aber bekanntlich Dragutin Horvat durch. So blieb die allerletzte Chance.