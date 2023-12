WM ohne Lewis und Soutar Diese Stars fehlen bei der Darts-Weltmeisterschaft 2024

Bei all den prominenten Spielern, die es nicht in das Teilnehmerfeld geschafft haben, sticht ein Name zweifelsohne heraus: Adrian Lewis. Der zweifache Weltmeister, der in den Jahren 2011 und 2012 den Titel holte, pausiert seine Karriere seit April dieses Jahres auf unbestimmte Zeit. In den vergangenen Jahren war Lewis zwar stets bei der WM mit dabei, die großen Erfolge blieben aber aus. Ob der Ex-Weltmeister seine Karriere noch einmal fortsetzt, ist ungewiss. Die Tourkarte würde er auch im kommenden Jahr noch haben, da er auch nach der Weltmeisterschaft unter den Top 64 der Rangliste steht – auch wenn schon länger kein neues Preisgeld mehr hinzugekommen ist.