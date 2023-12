Darts-WM 2024 Die deutschen Festspiele im Ally Pally

Gegen die Japanerin Mikuru Suzuki hat Pietreczko in der ersten Runde nichts anbrennen lassen, er war als Favorit in das Spiel gegangen. Gegen Callan Rydz am 23. Dezember war er trotz des Status des ungesetzten Spielers kein Außenseiter, zu gut war seine Form in den Monaten zuvor – ganz im Gegensatz zu seinem Gegner. Dennoch hat auch Callan Rydz ein starkes Spiel gezeigt, am Ende siegte der Deutsche mit 3:2 in den Sätzen, in Legs sogar deutlich mit 12:6. Am Abend des 28. Dezembers geht es für „Pikachu“ weiter gegen Topfavorit Luke Humphries.