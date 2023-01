Darts-WM Was der Erfolg von Gaga Clemens für die Sportart in Deutschland bedeutet

Etwas neidisch geht hin und wieder der Blick gen Westen in die Niederlande. Das kleine Nachbarland Deutschlands hat sich zu einer echten Darts-Nation entwickelt. Während bei dieser Weltmeisterschaft drei Spieler aus Deutschland qualifiziert waren, stehen dem zwölf aus den Niederlanden gegenüber. Einen großen Anteil an dem Erfolg des Sports hat Raymond van Barneveld. Vier Weltmeistertitel sicherte er sich bei der BDO, der British Darts Organisation, (1998, 1999, 2003 und 2005). 2007 setzte er sich in dem wohl epischsten Finale bei der PDC gegen Phil Taylor durch und schlug ihn im Entscheidungsleg des 13. Satzes. Durch diese Erfolge erlangte er in der niederländischen Bevölkerung schnell den Status eines Superstars. „Als ich 1998 das erste Mal Weltmeister wurde, sah das bei meiner Rückkehr aus wie bei den Beatles – es waren extrem viele Menschen wegen mir am Flughafen. Das war unglaublich”, hatte er 2016 in einem Interview gesagt. Und seine Erfolge und Bekanntheit hatten in seiner Heimat gerade bei der Jugend einen Darts-Boom ausgelöst. Viele der niederländischen Spieler, auch Michael van Gerwen, kamen zu der Zeit mit dem Sport in Berührung, als van Barneveld seine BDO-Triumphe feierte.