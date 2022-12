Teilnehmer, Spielplan, TV-Übertragung Das müssen Sie zur Darts-WM 2023 wissen

Die Zeiten, in denen ein Spieler die Tour dominiert hat, sind vorbei. Früher war es Phil Taylor, eine Zeit lang auch Michael van Gerwen. Die vier Spieler, die oben in der Rangliste stehen, haben allesamt ihre Möglichkeiten. Titelverteidiger Peter Wright zählt ebenso zu den Favoriten wie die Titelträger der Vorjahre Gerwyn Price (2021) und Michael van Gerwen (2019). Vorjahresfinalist Michael Smith gelang kürzlich mit dem Grand Slam of Darts sein erster Major-Titel. Die Generalprobe, die Players Championship Finals, gewann Michael van Gerwen Ende November. Es war nach der Premier League, dem World Matchplay und dem World Grand Prix der vierte große Titel in diesem Jahr, so kann er mit einem Hauch Vorsprung als Topfavorit ins Rennen gehen.