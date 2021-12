Darts-WM 2022 : Martin Schindler – mit Rückenwind zum ersten Sieg bei einer WM?

Martin Schindler. Foto: dpa/Adam Davy

London Der Strausberger spielt in diesem Jahr die besten Darts in seiner Karriere. Zum Auftakt in die WM wartet ein deutsches Duell mit Florian Hempel.

Nach zwei Jahren Abstinenz kehrt Martin Schindler auf die größte Bühne der Welt zurück und startet in seine dritte Weltmeisterschaft im Alexandra Palace. Die vergangene Ausgabe hatte er noch denkbar knapp verpasst, scheiterte erst im Finale des Qualifikationsturniers. Dies hatte nicht nur zur Folge, dass die WM ohne den Strausberger stattfand, Schindler rutschte zudem aus den Top-64 der Welt und musste seine Tourcard abgeben. Bei der Q-School im Februar holte er sich diese allerdings schnell wieder zurück und ging daher, auch dank weiterer guter Ergebnisse in den folgenden Turnieren, mit einigem Selbstvertrauen in die German Super League. Das deutsche Qualifikationsturnier zur Weltmeisterschaft wurde im April in Niedernhausen ausgetragen. Bis auf Gabriel Clemens, der aufgrund seiner Weltranglistenposition nicht startberechtigt war, trafen dort die besten deutschen Spieler aufeinander. 27 Spiele in sechs Tagen standen für die Finalisten auf dem Programm, von denen Schindler 23 für sich entschied. Im Halbfinale besiegte er Max Hopp, der sich für die WM 2022 nicht qualifizieren konnte, im Finale bezwang er Florian Hempel und buchte so das Ticket für London.

Und mit Florian Hempel schließt sich ein Kreis, denn die Auslosung für die WM hat ausgerechnet diese beiden Spieler in Runde eins gegeneinander gelost – es ist erst das zweite Aufeinandertreffen zweier deutschen Spieler bei einer WM. Im Vorjahr waren es Nico Kurz und Gabriel Clemens, die sich in der zweiten Runde duellierten. Schindler blickt auf ein durchaus erfolgreiches Jahr 2021 zurück. Nach der erfolgreichen Qualifikation konnte der 25-Jährige befreit aufspielen, was sich auch in den Ergebnissen bemerkbar machte. Vielleicht fehlte der Ausreißer nach oben, denn über ein Viertelfinale kam er nie hinaus, aber Schindler punktete über die Konstanz. So hatte er eine Serie von zehn Turnieren, in denen er mindestens die dritte Runde erreichte. Dass Schindler 2021 wohl seine besten Darts spielt, macht sich auch in seinem Average bemerkbar, mit dem mit 94,75 auf Platz 24 bei de PDC liegt. Im Vergleich zum Vorjahr verbesserte er seinen Average um mehr als fünf Punkte.

Foto: afp, LEON NEAL Infos Alle Dart-Weltmeister seit 1994