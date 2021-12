Darts-WM 2022 : Florian Hempel – vom Handball-Tor zur Darts-WM

Ein Pfeil fliegt auf die Dartscheibe (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

London Der Kölner feiert in diesem Jahr sein WM-Debüt. Im ersten Jahr mit der Tourcard ließ Hempel mit dem ein oder anderen Highlight aufhorchen.

Weltmeister Gerwyn Price hat es vorgemacht. Nach dem Ende seiner Rugby-Karriere hat der Waliser eine neue Herausforderung gesucht und diese im Darts gefunden. Binnen weniger Jahre hat er es an die Weltspitze geschafft. Er ist nur ein Beispiel dafür, wie schnell es im Darts mitunter gehen kann. Bei Florian Hempel ist der Wechsel der Sportart noch nicht so lange her. 2017 beendete er seine Karriere als Handball-Torwart, in der er auch in der zweiten Bundesliga zum Einsatz kam, und griff nach den Pfeilen. Schnell zeigte sich, dass Hempel durchaus Talent besitzt, in den folgenden Jahren machte er bei dem ein oder anderen guten Resultat auf sich aufmerksam. Eine Tourcard konnte er sich da allerdings noch nicht erspielen.

Die kam dann im Jahr 2021. Bei der Q-School im Februar setzte er sich am Tag 3 gegen die Konkurrenz durch und sicherte sich die Tourcard durch den Turniersieg – der perfekte Start in eine erfolgreiche Saison. Die hätte er beinahe schon im April bei der German Super League mit der Qualifikation zur Weltmeisterschaft krönen können, doch im Finale unterlag er Martin Schindler denkbar knapp, vergab dabei sogar zwei Matchdarts. Für das Highlight des Turniers hatte der 31-jährige Kölner zuvor bereits gesorgt, als er mit einem 9-Darter das perfekte Spiel ablieferte. Von der verpassten WM-Qualifikation ließ sich Hempel aber nicht aus der Bahn werfen, spielte hier und da weiter gute Resultate ein und qualifizierte sich so etwa für die European Championship, wo er in der ersten Runde Ex-Weltmeister Peter Wright aus dem Turnier nahm und im Achtelfinale gegen Mensur Suljovic erst im entscheidenden Leg unterlegen war. Über die Pro Tour Order of Merit qualifizierte er sich schließlich auch für den Jahreshöhepunkt.

In London kommt es am Abend des 19. Dezembers nun zum Wiedersehen mit Martin Schindler in der ersten Runde, der Kölner hat also die Gelegenheit, sich für die Niederlage im Finale der German Super League zu revanchieren. Im Sinne des deutschen Dartsports hätten sich aber alle Beteiligten ein anderes Los gewünscht, denn in der aktuellen Form hätten sowohl Schindler als auch Hempel gute Chancen gehabt, gegen einen anderen Gegner zum Auftakt zu gewinnen. „Am Ende soll der bessere gewinnnen und ich gönne Martin genauso den Sieg, wie er ihn mir gönnen würde“, sagte Florian Hempel zu der Auslosung.

