Darts-WM 2022 : Fabian Schmutzler – ein 16-Jähriger im Konzert der Großen

London Der Frankfurter hatte sich sensationell für den Höhepunkt des Jahres qualifiziert – obwohl er erst seit Oktober PDC-Turniere spielen darf. Wie seine Chancen bei der Darts-WM stehen.

Der Name Fabian Schmutzler hat bis vor wenigen Wochen wohl nur den ausgewiesenen Darts-Experten etwas gesagt haben. Nun steht der 16-Jährige völlig überraschend bei der Weltmeisterschaft in London auf der Bühne. Dass Schmutzler erst ab Herbst bei Turnieren der Professional Darts Corporation (PDC) mitmischt, hat einen einfachen Grund. Zuvor war der Teenager schlichtweg zu jung, da das Mindestalter zur Teilnahme 16 Jahre beträgt. So wird Schmutzler mit 16 Jahren und 58 Tagen der jüngste deutsche WM-Teilnehmer aller Zeiten und der zweitjüngste überhaupt sein.

Eine Chance für den 16-Jährigen dürfte sein, dass er ohne Druck aufspielen kann. Zum jetzigen Zeitpunkt bei der WM vertreten zu sein ist weitaus mehr, als er sich erhofft haben dürfte. Zudem könnte er aus seiner Unbekanntheit Profit schlagen. Nur die wenigsten potenziellen Gegner dürften ihn kennen. Er greift als erster der vier Deutschen ins Geschehen ein, am Abend des 16. Dezembers trifft er auf Ryan Meikle. Im Falle eines Sieges würde am Abend drauf der ehemalige Weltmeister Peter Wright auf den deutschen Newcomer warten. Die Chancen, auch nach der Weihnachtspause noch im Turnier zu verweilen, ist sicher nicht sehr hoch, doch es wird für den 16-jährigen ohnehin darum gehen, seinen WM-Auftakt zu genießen und Erfahrung zu sammeln für all die Turniere, die in den kommenden Jahren noch auf ihn warten werden. Die Sympathien für den Underdog dürften ihm gewiss sein.