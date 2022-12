Deutscher Coup bei Darts-WM? Clemens und Schindler mit historischer Chance

In der heißen Turnierphase will der 39-Jährige Historisches vollbringen, weiter als unter die besten 16 hat es ein deutscher Spieler bei einer WM noch nie geschafft. Die Chancen haben sich durch Williams' Überraschungssieg zumindest auf dem Papier erhöht. „Wichtig ist, dass ich mein Spiel auf die Bühne bekomme, dann sind meine Erfolgschancen sicherlich gut“, sagte Clemens am Montag dem SID.