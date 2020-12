Teilnehmer, Spielplan, TV-Übertragung : Die wichtigsten Infos zur Darts-WM 2021

Das WM-Finale 2020: Peter Wright (l.) und Michael van Gerwen. Foto: dpa/Steven Paston

Düsseldorf In London steht die 28. Darts-WM an. Aus deutscher Sicht sind in diesem Jahr drei deutsche Spieler dabei. Hier finden Sie alle Infos zum Spielplan, Teilnehmern und zur TV-Übertragung.

Wann und wo findet die Darts-WM 2021 statt?

Die Darts-WM findet vom 15. Dezember 2020 bis zum 3. Januar 2021 statt. Austragungsort ist der Alexandra Palace, auch bekannt unter dem Spitznamen „Ally Pally“, im Londoner Stadtbezirk Haringey. Normalerweise passen dort 3000 Zuschauer herein, in diesem Jahr sind trotz Corona-Pandemie immerhin 1000 Zuschauer erlaubt.

Die Teilnehmer bei der Darts-WM 2021

Insgesamt sind 96 Teilnehmer bei der Darts-WM im "Ally Pally" dabei – darunter drei Deutsche; Max Hopp, Gabriel Clemens und Nico Kurz. Am bekanntesten ist Max Hopp, der 2019 das beste deutsche Ergebnis der Geschichte einfuhr, als er es bis in die dritte Runde schaffte.

Titelverteidiger ist Peter Wright, der 2020 zum ersten Mal gewinnen konnte. Er setzte sich im Finale mit 7:3 gegen Michael van Gerwen durch. Rekordweltmeister ist Phil Taylor mit insgesamt 14 Titeln, van Gerwen folgt auf Position zwei mit drei Weltmeisterschaften.

Welche Regeln gelten bei der Darts-WM 2021?

Der Modus verändert sich bei zunehmendem Turnierverlauf. In der ersten und zweiten Runde wird „Best-of-five“ gespielt. Ein Spieler muss hier also drei Sätze gewinnen, um das Match für sich zu entscheiden. Dieser Satz-Modus steigert sich auf bis zu „Best-of-13“ im Finale. Ein Satz besteht aus mindestens drei und höchstens fünf Legs, also Durchgängen. Wer zuerst 501 Punkte per Doppelfeld oder Bulls-Eye auf Null bringt, holt sich ein Leg.

Wo wird die Darts-WM 2021 im TV und online im Live-Stream übertragen?

Deutsche Fans können die Darts-WM komplett im Free-TV bei Sport1 verfolgen. Der TV-Sender bietet zudem auf YouTube einen kostenlosen Live-Stream aller WM-Spiele an. Außerdem überträgt der kostenpflichtige Streamingdienst Dazn das komplette Turnier live.

Wie hoch ist das Preisgeld bei der Darts-WM 2021?

Sieger: 500.000 Pfund

500.000 Pfund Zweiter: 200.000 Pfund

200.000 Pfund Halbfinale: 100.000 Pfund

100.000 Pfund Viertelfinale: 50.000 Pfund

50.000 Pfund Vierte Runde: 35.000 Pfund

35.000 Pfund Dritte Runde: 25.000 Pfund

25.000 Pfund Zweite Runde: 15.000 Pfund

15.000 Pfund Erste Runde: 7.500 Pfund

Zum zweiten Mal hintereinander wurde das Preisgeld für die Darts-WM nicht erhöht. Bei der Weltmeisterschaft 2021 werden also wie im Vorjahr 2,5 Millionen Pfund an die Darts-Profis ausgeschüttet.

Spielplan, Termine und Ergebnisse der Darts-WM 2021 im Überblick:

1. Runde: 15. - 20. Dezember 2020

2. Runde: 15. - 23. Dezember 2020

3. Runde: 27. - 29. Dezember 2020

Achtelfinale: 29. - 30. Dezember 2020

Viertelfinale: 1. Januar 2021

Halbfinale: 2. Januar 2021

Finale: 3. Januar 20201

(kron/eh)