Niederlage gegen „Auberginen-König“ : Ex-Weltmeister Cross bei Darts-WM in erstem Spiel ausgeschieden

Rob Cross. Foto: dpa/John Walton

London Der ehemalige Darts-Weltmeister Rob Cross ist bei der WM in London schon in seinem ersten Spiel ausgeschieden. „Voltage“ verlor am Dienstagabend sein Auftaktmatch gegen den Niederländer Dirk van Duijvenbode mit 2:3.

Er beendet sein durchwachsenes Jahr 2020 damit mit einer weiteren Enttäuschung. Der Engländer Cross ist damit nach Landsmann Adrian Lewis schon der zweite Ex-Champion, der bei dem Turnier im Alexandra Palace vor Weihnachten ausscheidet.

Van Duijvenbode, der auf einer Auberginen-Farm arbeitet und deshalb in der Darts-Szene nur als „Auberginen-König“ firmiert, ist eine der großen Überraschungen des Jahres und trifft im nächsten Spiel nach den Feiertagen auf Adam Hunt aus England.

(ako/dpa)