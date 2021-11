Frühere deutsche Nummer eins : Darts-WM ohne Max Hopp

Barnsley Die Darts-WM 2021 findet ohne Max Hopp statt. Die ehemalige deutsche Nummer hat die Qualifikation verpasst. Für den 25-Jährigen endete damit ein erfolgloses Darts-Jahr.

Die ehemalige deutsche Nummer eins Max Hopp hat die Qualifikation für die Darts-WM verpasst. Der 25 Jahre alte Hesse schaffte es beim letzten Qualifikationsturnier am Montag im englischen Barnsley nicht, einen der insgesamt drei Top-Plätze für die WM in London (15. Dezember bis 3. Januar) zu erreichen. Der „Maximiser“, wie Hopp genannt wird, verlor stattdessen direkt in der ersten Runde mit 4:6 gegen den Australier Gordon Mathers, den er im Vorjahr bei der WM im Alexandra Palace noch mit 3:0 besiegt hatte.