„Mighty Mike“ bleibt Weltranglistenerster : Van Gerwen erreicht Achtelfinale

Michael van Gerwen jubelt nach dem ersten Satz. Foto: dpa/John Walton

London Der Niederländer verteidigt mit dem Einzug in die nächste Runde in London seine Führung in der Weltrangliste. Im Achtelfinale muss van Gerwen nun gegen den Engländer Joe Cullen antreten.

Der Niederländer Michael van Gerwen hat souverän das Achtelfinale der Darts-WM erreicht und wird in der Rangliste auch nach dem Turnier vor dem gescheiterten Titelverteidiger Peter Wright stehen. „Mighty Mike“, wie der Weltranglistenerste genannt wird, gewann am späten Sonntagabend deutlich mit 4:0 gegen den Engländer Ricky Evans und zeigte erneut eine fulminante Leistung.

Nach sieben Jahren als Primus kann van Gerwen nun bei der WM nur noch vom Waliser Gerwyn Price verdrängt werden, wenn dieser seinen ersten Titel gewinnt. Im Achtelfinale bekommt es van Gerwen mit dem Engländer Joe Cullen zu tun, der Jonny Clayton aus Wales mit 4:3 besiegte. Der Schotte Wright verlor danach eine dramatische Partie gegen den letzten verbleibenden Deutschen Gabriel Clemens mit 3:4.

(rent/dpa)