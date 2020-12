Ärger über Gegner : Ex-Weltmeister Anderson droht mit Darts-Rücktritt

London Nach seinem Einzug ins Achtelfinale der WM in London polterte der Schotte gegen seinen Gegner. Das Spiel des Österreichers war Anderson offenbar zu langsam und hat ihm so gar keinen Spaß gemacht.

Schon auf der Bühne hatte der 50 Jahre alte Ex-Weltmeister immer wieder die Stirn gerunzelt und gehadert, wenn er eine gefühlte Ewigkeit auf die drei Würfe seines Widersachers warten musste. Komplett entnervt und richtig gefrustet sagte Anderson später in einem TV-Interview: „Wenn das so weitergeht, höre ich auf. Dann habt Spaß damit. Dann gehe ich lieber eine Runde Golf spielen. So etwas mache ich nicht noch einmal mit.“