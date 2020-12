Im Achtelfinale der WM : Ein Saarländer begeistert die Darts-Welt

Pure Erleichterung: Gabriel Clemens nach seinen Sieg. Foto: dpa/John Walton

London Gabriel Clemens schreibt mit dem Achtelfinaleinzug bei der WM deutsche Darts-Geschichte. Dem Fernsehen beschert er Top-Einschaltquoten und sich selbst ungewohnte Bekanntheit in den Sozialen Medien.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heiko Lehmann

Mit den Händen an den Wangen und glasigen Augen blickte Gabriel Clemens am Sonntagabend kurz nach 22 Uhr durch den Londoner Alexandra Palace zu seiner Freundin Lisa. Auch sie war den Tränen nah. Sekunden zuvor hatte der Saarländer für die Sensation bei der Darts-WM gesorgt und deutsche Darts-Geschichte geschrieben. In einem an Dramatik kaum zu überbietenden Spiel schlug „Gaga“ den amtierenden Weltmeister Peter Wright und zog als erster Deutscher bei der WM ins Achtelfinale ein.

Die deutschen TV-Kommentatoren überschlugen sich, in den Sozialen Medien wurde der 37-Jährige wie ein Held gefeiert. Auch viele Fans schrieben, dass ihnen die Tränen übers Gesicht liefen. „Bei mir war das eher die Erleichterung. Ich kann mich an die Momente direkt nach dem Spiel eigentlich gar nicht so richtig erinnern. Es war alles so überwältigend“, sagte Gabriel Clemens am Montagmorgen, als die SZ ihn im Hotel erreichte. Emotionen zeigen – das ist eben nicht so das Ding des „German Giant“.

Foto: dpa/Daniel Karmann 10 Bilder Live-Übetragungen an Weihnachten und zum Jahreswechsel

Auch während der Begegnung ballte Clemens nur hier und da mal die Faust – mehr nicht. Andere Darts-Profis zeigen übertriebene Gesten und brüllen in Richtung TV-Kameras – der Saarwellinger hat an solchen Spielchen, die in erster Linie zur Einschüchterung des Gegners dienen sollen, nichts. „Das ist nicht meins. Ich konzentriere mich lieber auf mein Spiel“, sagt er.

Und das war im Londoner Ally Pally am Sonntagabend auch der Schlüssel zum grandiosen Erfolg. Weltmeister Wright holte sich zwar den ersten Satz, doch dann drehte „Gaga“ auf und spielte Weltklasse-Darts. Er ging mit 2:1 Sätzen in Führung, führte im vierten Satz schon 2:0 und hatte zwei Satz-Darts auf sein Lieblings-Doppel, die Doppel 16, zur 3:1-Satzführung. Doch er verpasste die Vorentscheidung.

Das Spiel kippte, der 50-jährige Schotte Wright drehte plötzlich auf und spielte auch wie ein Weltmeister. Er holte sich den vierten Satz, glich zum 2:2 aus und führte im fünften Satz schon mit 2:0. Es schien eine klare Nummer für Wright zu werden – die klassische Geschichte, wenn ein Kleiner im Sport den großen Favoriten ärgert, der sich aber am Ende trotzdem durchsetzt und es anschließend heißt: Der Kleine hat sich aber sehr gut verkauft.

Doch es kam anders. „Ich habe gar nicht an die verpasste Chance zum 3:1 in Sätzen gedacht. Ich wusste nur, dass ich gut drauf war und immer noch eine Chance hatte. Ich habe an mich geglaubt, zu jedem Zeitpunkt“, blickt Clemens auf sein Spiel des Lebens zurück. „Gaga“ drehte das Spiel erneut, holte im fünften Satz zwei Spiele zum 2:2 auf und schnappte sich mit einem 126er Finish die 3:2-Satzführung. „Du kriegst in den Momenten vom Drumherum nichts mehr mit. Du bist im Tunnel und wirfst nur noch Pfeile“, sagt Clemens, der von den englischen Fernsehkommentatoren als „Mann mit einem großartigen Charakter“ gefeiert wurde.

Das Duell zwischen dem gelernten Industriemechaniker aus Deutschland und dem ehemaligen Bau- und Fabrikarbeiter aus Schottland ging also in den entscheidenden siebten Satz. Beim Stand von 1:1 hatte Wright drei Megachancen zum 2:1 und hätte danach Anwurf zum Sieg gehabt. Doch der 50-Jährige vergab die Chancen, Clemens war zur Stelle und verwandelte wenig später seinen zweiten Matchdart in die Doppel 16 zum 4:3 und zu seinem bislang größten Erfolg in seiner dreijährigen Profikarriere.

„Natürlich ist das jetzt das Größte, aber das Spiel ist jetzt vorbei und es gibt ein neues Ziel. Ich werde mich heute etwas ausruhen, denn so ein Spiel kostet mental wahnsinnig viel Kraft. Dann gebe ich Interviews, und am Nachmittag wird wieder trainiert“, erklärte „Gaga“ seinen Tagesablauf. An diesem Dienstag geht es für den 37-Jährigen schon wieder weiter. Dann spielt er im Achtelfinale gegen den Polen Krzysztof Ratajski. Der 43-Jährige ist die Nummer 15 der Welt und so etwas wie der Angstgegner von Clemens. Fünf Mal trafen die beiden bislang aufeinander – und fünf Mal gewann Ratajski. „Ich mache mir um Statistiken keinen großen Kopf. Ich fühle mich gut, die Pfeile fliegen gut und ich versuche einfach, wieder mein Bestes zu geben“, sagt Clemens zum bevorstehenden Duell.