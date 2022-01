Zum zweiten Mal : Peter Wright ist Darts-Weltmeister – Sieg gegen „Bully Boy“ Smith

London In einem spannenden, wenngleich nicht immer hochklassigen Match hat Peter Wright seinen zweiten Weltmeister-Titel im „Ally Pally“ gewonnen. Er schlug den „Bully Boy“ Michael Smith.

Schottlands Darts-Star Peter Wright hat seine famose Saison gekrönt und ist zum zweiten Mal Weltmeister. Der 51 Jahre alte Routinier mit dem Spitznamen „Snakebite“ bezwang am Montagabend den Engländer Michael Smith mit 7:5 und sicherte sich damit nach 2020 erneut den größten Titel des Jahres. Der stets bunt gekleidete und frisierte Wright eroberte in London ein Preisgeld von 500 000 Pfund (rund 595 000 Euro) und die etwa 25 Kilogramm schwere Sid Waddell Trophy. In der Weltrangliste bleibt Wright zwar die Nummer zwei, rückt aber ganz nah an Primus Gerwyn Price aus Wales heran und könnte bald erstmals selbst Ranglistenerster werden.