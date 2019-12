Übersicht : Spielplan und Ergebnisse der Darts-WM 2020

Düsseldorf In London ist die 26. Darts-WM gestartet. Aus deutscher Sicht sind in diesem Jahr drei deutsche Spieler dabei. Hier finden Sie alle Infos zum Spielplan, Teilnehmern und zur TV-Übertragung.

Wann findet die Darts-WM 2020 statt?

Drei deutsche Teilnehmer bei der Darts-WM 2020

Bei der Darts-Weltmeisterschaft 2020 in London könnte es erstmals zu einem deutschen Duell kommen. Die beiden deutschen Hoffnungsträger Max Hopp (Kottengrün) und Gabriel Clemens (Saarwellingen) könnten bereits in der zweiten Runde aufeinandertreffen. Während der Weltranglisten-24. Hopp zunächst von einem Freilos profitiert, muss Clemens (42.) zum Auftakt gegen den Niederländer Benito van de Pas (59.) antreten.

Der dritte deutsche Teilnehmer Nico Kurz (Nidderau) bekommt es in der ersten Runde mit dem Weltranglisten-36. James Wilson aus England zu tun. Bei einem Sieg würde der 22-Jährige aus Nidderau auf Joe Cullen (England/15.) treffen.

Martin Schindler (Strausberg) und Christian Bunse (Korbach) haben indes ihre letzte Chance auf ein WM-Ticket verpasst. Beim PDPA-Qualifier-Turnier am Montag wurden in Wigan die letzten Plätze für den Jahreshöhepunkt im Alexandra Palace vergeben, Schindler und Bunse scheiterten allerdings bereits vorzeitig.

Insgesamt sind 96 Teilnehmer bei der Darts-WM im "Ally Pally" dabei, in Mikuru Suzuki (Japan) und Fallon Sherrock (England) auch zwei Frauen.

Der Gewinner erhält ein Preisgeld von 500.000 Pfund (umgerechnet 564.000 Euro). Titelverteidiger ist der Niederländer Michael van Gerwen. Er gewann 2019 gegen den Engländer Michael Smith 7:3. Im vergangenen Jahr fuhr Max Hopp das beste deutsche Ergebnis in der Geschichte ein, als er in die dritte Runde einzog. Dort musste er sich dem späteren Sieger van Gerwen geschlagen geben.

Der Modus der Darts-WM 2020

Der Modus verändert sich bei zunehmendem Turnierverlauf. In der ersten und zweiten Runde wird „Best-of-five“ gespielt. Ein Spieler muss hier also drei Sätze gewinnen, um das Match für sich zu entscheiden. Dieser Satz-Modus steigert sich auf „Best-of-13“. Ein Satz besteht aus mindestens drei und höchstens fünf Legs. Wer 501 Punkte per Doppelfeld oder Bulls-Eye auf Null bringt, holt sich ein Leg.