Halbfinals am Abend : Das bringt der Tag bei der Darts-WM

Halbfinals am Abend

London Noch zwei Spieltage, dann steht der neue Darts-Weltmeister in London fest. Vier Spieler aus den Top 12 der Weltrangliste duellieren sich in der Vorschlussrunde. Das absolute Traumfinale ist noch möglich.

Halbfinal-Zeit bei der Darts-Weltmeisterschaft in London: An diesem Montag (ab 20.00 Uhr/Sport1 und DAZN) geht es um die beiden Finaltickets an Neujahr. Verblieben sind nur noch absolute Top-Spieler: Michael van Gerwen (Niederlande), Gerwyn Price (Wales), Peter Wright (Schottland) und Nathan Aspinall (England).