Darts-WM : Auch Kurz verliert - alle Deutschen ausgeschieden

London Auch in seinem dritten Spiel überzeugt Überraschungsmann Nico Kurz bei der Darts-WM - doch diesmal reicht seine ordentliche Leistung nicht. Der 22-Jährige sieht das Turnier trotzdem als Erfolg.

Auch nach seinem Ausscheiden bei der Darts-WM behielt Nico Kurz sein Grinsen. Bei dem 22 Jahre alten Debütanten aus Hanau überwog trotz des bitteren 2:4 in der dritten Runde gegen den Engländer Luke Humphries das Positive. „Alleine die Erfahrung nehme ich mit, bei einer WM teilgenommen zu haben. Ich bin auf jeden Fall stolz auf mich. Dass ich es soweit geschafft habe, macht Mut“, sagte Kurz in einer ersten Reaktion beim TV-Sender Sport1 am Montag. Neben den Erfahrungen darf sich der Hesse über 25 000 Pfund freuen - das höchste Preisgeld, das er in seiner Laufbahn bislang eingefahren hat.

Nach dem Aus von Max Hopp (3. Runde) und Gabriel Clemens (1. Runde) hat nun auch Kurz, der nur Rang 222 in der Weltrangliste belegt, den Sprung in das nach Weihnachten beginnende Achtelfinale verpasst. In der Geschichte des Turniers war damit noch immer kein Deutscher in der Runde der letzten 16. Vor allem Hopp, der den Achtelfinal-Einzug ohne einen Sieg gegen einen gesetzten Spieler hätte schaffen können, ärgerte sich nach seinem 2:4-Aus am Sonntag gegen Litauens Außenseiter Darius Labanauskas.