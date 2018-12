Die Altgedienten hören auf: Darts braucht neue Stars

London Phil Taylor genießt schon seinen Ruhestand, Raymond van Barneveld spielt noch ein Abschiedsjahr, und auch Gary Anderson äußert Rücktrittsgedanken. Die Ikonen des Darts verlassen die große Bühne - was kann die Jugend?

Auch ein Jahr nach seinem Rücktritt ist Darts-Legende Phil Taylor im "Ally Pally" immer noch präsent. Obwohl der Rekordweltmeister nicht mehr auf der Bühne steht, grölen die Fans zu Tausenden vom "Taylor Wonderland". Die WM in London genießt Taylor aber nur noch von der Couch aus - und andere Ikonen des Pfeilesports werden es ihm bald gleichtun, dem Darts steht ein großer Umbruch bevor.

So spielte auch der zweimalige Weltmeister Gary Anderson am Rande des Spektakels im Alexandra Palace mit Rücktrittsgedanken. "Ich denke, ich werde vor 50 fertig sein", sagte der Schotte, der zwei Tage vor Heiligabend seinen 48. Geburtstag gefeiert hatte: "Vielleicht diese Weltmeisterschaft und vielleicht die nächste, aber dann war es das."

Zwar wolle Anderson "ab und zu weiterspielen", doch viel lieber will er sich voll und ganz seinem großen Hobby widmen: dem Angeln. "Vor einigen Jahren hätte ich noch gesagt, dass meine beiden größten Fänge die beiden WM-Titel waren. Aber jetzt nicht mehr. Ich will lieber angeln gehen - weniger Stress."

Für Raymond van Barneveld ist dies ein Grund, die Pfeile in die Ecke zu legen. Ein Jahr will er noch spielen, nach der kommenden WM ist Schluss. "Ich habe eine Frau, Kinder und Enkelkinder. Ich bin oft an Geburtstagen nicht da. Ich hatte Freunde, die gestorben sind und denen ich meinen letzten Respekt nicht erweisen konnte", erklärte der fünfmalige Weltmeister seine Entscheidung, die auf schmerzvollen Erlebnissen beruht.