„Bei Bayern spielen ja auch keine“ : Sport1-Experte hat keinen Bock auf Frauen bei der Darts-WM

Düsseldorf Im Internet tobt ein Shitstorm gegen den TV-Kommentator Gordon Shumway. Er hatte sich spöttisch über Frauen bei der Darts-WM geäußert. Seine Entschuldigung wollen die Fans offenbar nicht akzeptieren.

Sebastian Fuhrmann arbeitet in der Sportredaktion der Rheinischen Post in Düsseldorf-Heerdt.

Die Show nimmt ihren Lauf, als im Match zwischen der Russin Anastassija Dobromyslowa und Ryan Joyce die ersten Pfeile in der Zielscheibe stecken bleiben. „Man darf schmunzeln, wie Ryan Joyce hier jetzt gleich mit dieser Situation umgeht“, sagt TV-Experte Gordnon Shumway, der in diesem Winter für Sport 1 die Darts-Weltmeisterschaft in London kommentiert. Schmunzeln?