„Den Ballast bin ich los“: Rob Cross froh über frühes Aus bei der Darts-WM

London Bei der Darts-WM geht das Favoritensterben munter weiter. Auch Titelverteidiger Rob Cross schied überraschend bereits im Achtelfinale aus. So schlimm findet er das aber nicht.

Irgendwie machte Rob Cross nach seinem Achtelfinal-Aus bei der Darts-WM einen erleichterten Eindruck. Als sein Nimbus der Unbesiegbarkeit im "Ally Pally" gebrochen war, schenkte der geschlagene Weltmeister seinem Bezwinger Luke Humphries eine innige Umarmung und hievte dessen linken Arm in die Höhe, als schien er deutlich machen zu wollen: Seht her, die Nummer eins bin nicht mehr ich.

Immens groß waren die Erwartungen in dieser Saison - schließlich war er es, der bei seiner ersten WM-Teilnahme vor einem Jahr gleich sensationell ins Finale gestürmt war und dort am Neujahrsabend in furioser Art und Weise Legende Phil Taylor in den Ruhestand geschickt hatte. Nur selten konnte der 28-Jährige fortan an diese Leistung anknüpfen, er hatte mit großen Formschwankungen zu kämpfen. Und dann brachte der Titel auch noch ungeahnte Begleiterscheinungen mit sich.