Rob Cross: Darts-Weltmeister erhält Todesdrohungen gegen seine Familie

London So schnell wie bei Rob Cross kann es eigentlich gar nicht gehen: Elektriker, Darts-Profi, Darts-Weltmeister. Der Engländer hat in kürzester Zeit alles erreicht - und klagt nun über üble Drohungen.

Auf weitere Social-Media-Posts von Weltmeister Rob Cross müssen seine Fans und die Darts-Welt in Zukunft komplett verzichten. Der 28 Jahre alte Engländer wird sich aus den sozialen Netzwerken zurückziehen und in Zukunft auch keine Nachrichten mehr lesen, nachdem er nach eigenen Angaben vor wenigen Tagen Todesdrohungen gegen seine Frau und seine Kinder erhalten hatte. „Wenn du Weltmeister wirst, kommt dir nicht in den Sinn, dass ein Spinner deiner Familie Todesdrohungen aus Deutschland schickt“, sagte Cross während der derzeit laufenden Darts-WM, bei der Cross seinen Titel verteidigen will, dem englischen „Mirror“.

Es ist der hässliche Tiefpunkt von Respektlosigkeiten, die sich die Darts-Profis in ihrer stetig wachsenden Sportart bieten lassen müssen. „Meine Familie ist alles für mich. Sie macht mein Leben erst lebenswert. Wenn ich sie nicht hätte, wäre ich nicht als Weltmeister hier. Vermutlich wäre ich Alkoholiker“, verdeutlichte Cross, der nach der Drohung ausschließt, noch einmal selbst in die sozialen Netzwerke zurückzukehren. Der Weltranglistenerste Michael van Gerwen war bei der WM im Alexandra Palace tätlich physisch attackiert worden, als ihm ein Fan aus nächster Nähe einen vollen Bierkrug ins Gesicht kippte.

Sportlich läuft es für „The Voltage“, wie sich der frühere Elektriker in der Szene nennt, dagegen blendend bei der WM. Mit zwei deutlichen Siegen über den Niederländer Jeffrey de Zwaan und Cristo Reyes aus Spanien hat sich der Engländer ins Achtelfinale gespielt, wo er am Freitag (22.45 Uhr/Sport1 und DAZN) auf Luke Humphries aus England trifft. „Ich habe die Chance, wieder den ganzen Weg bis zum Ende zu gehen“, sagte Cross, dessen WM-Titel gegen Rekord-Champ Phil Taylor bei der vergangenen WM eine absolute Sensation war.

Wiederum zwölf Monate später hat „The Voltage“ erlebt, was ein Titel und der neue Status mit einem machen können. „Ich habe hohe Ansprüche an mich selbst und sage ganz klar: Das, was ich dieses Jahr geleistet habe, war nicht gut genug.“ Bei der WM kann er das in weniger als drei Wochen wieder gutmachen - und setzt dabei aller Abschreckung zum Trotz auf die Nähe seiner Familie. Seine Frau und seine drei Kinder sollen ihn in der finalen Turnierphase nach London begleiten.