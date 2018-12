Van Gerwen trifft auf Anderson: Auf dieses Halbfinale hatten Darts-Fans gehofft

London Die letzten Hürden sind genommen, das große Halbfinale kann kommen: Die beiden Doppel-Weltmeister Michael van Gerwen und Gary Anderson treffen in London aufeinander. Im zweiten Halbfinale hat ein Außenseiter die Chance auf den Finaleinzug.

Die Darts-WM in London hat ihr Traum-Halbfinale mit den beiden absoluten Topfavoriten Michael van Gerwen und Gary Anderson. Der Niederländer und der Schotte werden am Sonntagabend (22.00 Uhr/Sport1 und DAZN) bereits ihr 57. Spiel gegeneinander bestreiten, nur der Sieger darf weiter auf seinen dritten Weltmeister-Titel hoffen. „An diesem Abend erwarte ich etwas ganz Besonderes von mir selbst. Ich muss sicher gehen, dass ich absolut bereit bin für dieses Spiel“, kündigte van Gerwen an.